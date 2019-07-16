Шойгу назвал количество команд, которые примут участие в Армейских играх - 2019

Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Несколько слов о Пятых Армейских международных играх, которые пройдут с 3 по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств», - сказал министр, закрывая селекторное совещание.

Глава оборонного ведомства также отметил, что существенно возросло количество стран, желающих и готовых организовать проведение турниров на своей территории. В этом году военнослужащие будут состязаться на 25 полигонах девяти государств, добавил Шойгу.

Министр обороны выразил надежду на то, что, помимо совершенствования боевой подготовки, мероприятие послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими разных стран.