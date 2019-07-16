Сибирский спецназ в действии: кадры работы элитного подразделения
На них видно, как военнослужащие добрались до места учений на бронеавтомобилях «Тигр», после чего провели обезвреживание группы «противника».
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Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа отработали проведение диверсий в тылу условного противника на учении под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба округа.
«Группа спецназа совершила марш в назначенный район на бронеавтомобилях "Тайфун" и "Тигр", где отработала задачи по захвату и уничтожению узла связи неприятеля», - говорится в сообщении.
Также военнослужащие отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам, используя опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах.
В маневрах приняли участие более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.