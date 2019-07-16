Сибирский спецназ в действии: кадры работы элитного подразделения

«Группа спецназа совершила марш в назначенный район на бронеавтомобилях "Тайфун" и "Тигр", где отработала задачи по захвату и уничтожению узла связи неприятеля», - говорится в сообщении.

На них видно, как военнослужащие добрались до места учений на бронеавтомобилях «Тигр», после чего провели обезвреживание группы «противника».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.