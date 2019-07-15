Убойный «Москит»: кадры ракетной атаки эсминца «Быстрый» на учениях в Японском море

«Звезда» публикует кадры атаки эсминца ТОФ «Быстрый» крылатыми противокорабельными ракетами «Москит».

Удар был нанесен по надводной цели, имитирующей корабль условного противника, в роли которого выступал большой корабельный щит, на дистанции более 60 километров.

Также в сообщении пресс-службы ТОФ отмечается, что пуск крылатой ракеты с интервалом в несколько секунд осуществил также и ракетный катер «Р-24».

Свои маневры также провели летчики на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31 и самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Получив с самолета ДРЛО данные о пуске ракет и параметрах их полета, МиГи успешно взяли «Москиты» на сопровождение, и в случае поступления команды готовы были применить по ним ракеты класса «воздух-воздух».

Ранее эсминец «Быстрый» произвел пуски «Москитов» в рамках учений «Восток-2018».