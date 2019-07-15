Юнармейцы сняли ролик о военно-спортивной игре «Победа»

Накануне в парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019».

Более 800 юнармейцев из 78 регионов в течение пяти дней боролись за звание самых сильных, ловких, смелых и умных. Подростки преодолели настоящую армейскую полосу препятствий, пробежали эстафету, а также проверили свои знания истории России.

За ходом игр наблюдали ребят по движению, поработавшие во время игр в качестве юных корреспондентов. Результаты своей работы «Юнармейцы» опубликовали на своем Youtube-канале.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ.

Сейчас в его рядах насчитывается более 540 тысяч участников. Также юнармейские отряды созданы на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Анголе, Киргизии, Таджикистане, Белоруссии и США.

Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Ранее юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда».