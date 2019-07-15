Железнодорожники ЦВО восстанавливают защитный вал на реке в Иркутской области: видео

Военные железнодорожники приступили к восстановлению участков земляного защитного вала на реке Ия в городе Тулун, наиболее пострадавшем от паводков в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Железнодорожники приступили к подвозу грунта для восстановления шести участков земляного защитного вала, которые были повреждены в результате паводка», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в выполнении этой задачи задействована тяжелая спецтехника: бульдозеры, экскаваторы, катки и самосвалы.

Кроме того, только за прошедшие сутки военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа восстановили более километра дорог, разрушенных в результате наводнения в Тулуне Иркутской области.

Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, что проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает одной тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Ранее в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций. В регионе проводится массовая вакцинация.