Су-34 уничтожили «противника» под Оренбургом: кадры учений

«По замыслу учения после проведения артподготовки из РСЗО «Град», 152-мм гаубиц «Мста-Б» и возимых 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» общевойсковые и танковые подразделения перешли в контратаку, нанося огневое поражение условному противнику из танков Т-72Б3 и БМП-2М», - сказано в сообщении пресс-службы округа.

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