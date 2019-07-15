Су-34 уничтожили «противника» под Оренбургом: кадры учений
В Оренбургской области военнослужащие Центрального военного округа в учений мотострелковой бригады продемонстрировали действия в наступлении. Минобороны опубликовало самые зрелищные кадры маневров.
«По замыслу учения после проведения артподготовки из РСЗО «Град», 152-мм гаубиц «Мста-Б» и возимых 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» общевойсковые и танковые подразделения перешли в контратаку, нанося огневое поражение условному противнику из танков Т-72Б3 и БМП-2М», - сказано в сообщении пресс-службы округа.
С воздуха огневую поддержку осуществляли звено многоцелевых истребителей Су-34.
На данных учениях широко применялся боевой опыт, полученный в локальных войнах и вооруженных конфликтах, а руководил маневрами командующий 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин.
В учениях приняли участие более трех с половиной тысяч мотострелков и свыше 600 единиц военной и специальной техники.