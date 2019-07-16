Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019

Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России. Для этого на официальном сайте ведомства открыт доступ к специальной форме в разделе Игр на сайте Минобороны России. (Ссылка будет доступна с 17 июля).

Всего пройдет 15 конкурсов на территории Московской, Калининградской, Тюменской, Омской, Воронежской, Рязанской. Владимирской и псковской областях, а также Республиках Тыва и Кабардино-Балкария.

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года.

Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории

10 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли более 5 тысяч военнослужащих.