Взлет, сопровождение, посадка: Ту-160 провели полет над Балтийским морем
Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Полет состоялся над нейтральными водами акватории. Его продолжительность превысила семь часов.
На определенных отрезках маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств - F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании и F-18 ВВС Финляндии.
После выполнения задачи экипажи ВКС РФ совершили посадку на аэродроме базирования. Российские летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.