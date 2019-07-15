Состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Франции

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 15 июля переговорил по телефону со своим коллегой из Франции Флорансом Парли. Разговор состоялся в рамках подготовки к заседанию Российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Министры обсудили ситуацию в кризисных регионах и обменялись мнениями по актуальным проблемам европейской безопасности. Также они поделились своим видением текущего состояния российско-французского взаимодействия по военной линии.