Военные раздают в Тулуне хлеб и питьевую воду

Более трех тысяч тонн питьевой воды подготовили и выдали военные инженеры населению районов Иркутской области, пострадавших от паводка, с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили в Минобороны.

«Для удобства хранения и транспортировки часть воды разливается в пластиковые бутылки емкостью 0,9 литра, напоминающие по форме солдатские фляжки. Для этого используется мобильный комплекс консервации воды МККВ-1000. Всего населению было роздано 2,4 тысячи таких бутылок», - рассказали в ведомстве.

В подготовке питьевой воды задействованы станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды. Производительность составляет 1000 литров в час.

Также с момента формирования военной группировки, задействованной в ликвидации ЧС, подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выпекли и раздали населению города Тулун около шести тонн хлеба.

«За минувшие сутки военнослужащие выпекли и раздали населению во временных пунктах размещения свыше 800 килограмм хлеба, всего с начала работы группировки - более пяти тысяч булок хлеба, это почти шесть тонн изделий», - добавили в Минобороны.

Для выпечки хлеба используются передвижные механизированные хлебозаводы, состоящие на вооружении подразделений материально-технического обеспечения.