Военные продолжают расчистку территории под Иркутском после паводка

С начала работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области военнослужащие Центрального военного округа очистили около 70 процентов назначенного участка от завалов, сообщили в Минобороны России.

«Всего очищено более 44 га пострадавшей от паводка территории», - заявили в ведомстве.

Продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. С начала работ военнослужащие разобрали более 30 домов, признанных аварийными и перенесенных паводком.

Кроме того, самосвалы за 435 совершенных рейсов вывезли более 13 тысяч квадратных метров твердых бытовых отходов на городскую свалку ТБО.

Также в ведомстве рассказали, что в городе Тулуне Иркутской области военные раздали более трех тысяч тонн питьевой воды и около шести тонн хлеба населению с начала работ по ликвидации последствий ЧС.

По последним данным жертвами паводка стали 25 человек, еще 11 - считаются пропавшими без вести. Число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 580, в том числе 134 ребенка.

В пятницу, 12 июля, в Иркутской области был объявлен день траура по погибшим в результате наводнения в регионе.