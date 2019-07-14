Выстрел крупным планом: противотанковые пушки «Рапира» ведут огонь по «противнику»
Расчеты орудий отработали нанесение ударов по танкам «противника» на полигоне в Ленинградской области.
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Более тысячи артиллеристов провели стрельбы на полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Артиллеристы отработали поражение бронетехники условного противника прямой наводкой», - сказано в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие вели огонь из 100-милиметровых противотанковых пушек «Рапира» и 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика».
Удары наносят одновременно сразу несколько орудий. Делается это для максимальной эффективности огня, которую фиксируют находящиеся в воздухе беспилотники. Также в сообщении говорится, что стрельбы проводятся в дневное и ночное время.