Минобороны РФ опубликовало кадры доставки компонентов С-400 в Турцию

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео доставки компонентов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию.

На ролике видно, как в самолет военно-транспортной авиации погружают средства противовоздушной обороны. Следующие кадры показывают, как российский грузовой борт отправляется в Турцию, а затем уже в турецкой воздушной гавани его разгружают.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что Анкара получила очередную партию компонентов российских систем С-400 «Триумф». Самолеты прибыли в Турцию сегодня, 14 июля.

Первую партию средств ПВО турецкая сторона получила 12 июля. Элементы российских ЗРК разгрузили на авиабазе Мюртед в провинции Анкары. В октябре турецкое министерство обороны планирует принять С-400, сразу после доставки всех компонентов и их сборки.