«Десантирование» под охраной: корабли ТОФ высадили морпехов на необорудованное побережье

В рамках маневров Тихоокеанского флота в Приморском крае на полигоне у мыса Клерка российские военные высадили десантников на необорудованном побережье. Об сообщили в пресс-службе флота.

«В дебюте учения, которое проводилось во взаимодействии с кораблями соединения охраны водного района, подразделениями морской пехоты и гидрографической службы флота, в районе бухты Десантной корабли и катера приняли на борт технику и личный состав морской пехоты, обозначающие силы морского десант», - сказано в сообщении флота.

Отмечается, что подход к берегу десантных кораблей и катеров осуществлялся по береговым ориентирам, заранее развернутым мобильными гидрографическими группами.

Высадка техники и личного состава десанта на побережье осуществлена успешно методом «на упор».

К учению привлекалось 12 боевых кораблей и вспомогательных судов, около 200 морских пехотинцев и порядка 30 единиц техники береговых войск.

Ранее морпехи ТОФ отработали погрузку техники и боезапаса на десантные корабли.