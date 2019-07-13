Военные выдали жителям Тулуна дезинфектант для обработки домов

Военные химики совместно со специалистами эпидемиологического центра иркутского Тулуна выдали около 700 кг дезинфицирующего средства «Хлорамин Б» для самостоятельной обработки жилых домов и земельных участков.

«Местное население, попавшее в зону затопления, теперь может самостоятельно проводить дезинфекцию своих жилых помещений, применяя специальное средство», - рассказали в Минобороны России.

Вместе с дезинфектантом жители получают подробную инструкцию по его безопасному применению.

Также медицинские подразделения ЦВО проводят профилактические мероприятия по предупреждению кишечных инфекций среди детей и взрослых в Тулунском районе Иркутской области, пострадавшем от наводнения.

Для профилактических целей медики используют современный и безопасный препарат - бактериофаг дизентерийный. Бактериофаг обладает способностью разрушать бактерии, возбудителей бактериальной дизентерии. Фагирование будет проводиться в тех же местах, где проходит вакцинация местного населения.