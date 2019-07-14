В «Патриоте» торжественно завершилась военно-спортивная игра «Победа»

В парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019». Поздравил команды первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков.

Среди почетных гостей также были начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, главный судья соревнований, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова и многие другие.

«Дорогие ребята, я всех вас поздравляю, прежде всего победителей и призеров Всероссийской игры, и, конечно, всех, кто в ней участвовал. Вы лучшие команды страны! Вы провели время в самом главном военно-патриотическом парке России. В ходе Игры и в этом парке вы убедились, что растете в замечательной и самой лучшей в мире стране, которой можно и нужно гордиться. И я уверен, что вы в своей жизни сделаете все, чтобы наша страна была еще лучше, была еще краше», - сказал Алексей Цыганков.

Финальный этап игры «Победа» проходил в Таманской дивизии в Алабино и на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот». Более 800 юнармейцев из 78 регионов в течение пяти дней боролись за звание самых сильных, ловких, смелых и умных. Участники состязались в таких дисциплинах, как «Визитная карточка», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю - силен в бою», «Огневой рубеж» и «Военизированная эстафета».

Победителями игры стала гимназия Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области. Второе место у команды «Ветер» из Волгоградской области. Замкнула тройку призеров команда «Ирбис» из республики Хакасия.

Военно-спортивная игра завершилась концертом с участием популярной группы «Пицца» и праздничным салютом.

Игра «Победа» проводится уже более 20 лет. В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в 2016 году - в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка «Патриот».