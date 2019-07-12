Впервые на плаву: морпехи отработали вождение БТР-82А на воде

Личный состав подразделений Тихоокеанского флота ВМФ России выполнил вождение новейших бронетранспортеров БТР-82А.

Эти машины поступили на вооружение только в прошлом году, но уже успели принять участие в таких учениях, как, например, «Восток-2018».

Тем не менее, практические задачи по выходу на плав были отработаны впервые, отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Перед тем как приступить к упражнениям, морские пехотинцы изучили технику безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали покидание машин в случае нештатной ситуации

На водном полигоне был отработан вход бронетранспортеров БТР-82А в воду и выход на берег, вождение на плаву по заданному маршруту, поддержание установленных интервалов во время движения, а также оказание поморщи аварийной машине.

Всего к учениям привлекли около ста морских пехотинцев или более 20 бронетранспортеров.