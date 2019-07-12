Военные в Тулуне помогли пенсионерке восстановить гараж
Военнослужащие инженерных войск помогли пожилой жительнице города Тулун восстановить гараж, который попал в зону затопления.
«Пенсионерка обратилась в штаб оперативной группы Минобороны России, развернутый в Тулуне, за помощью в установке крыши гаража, которую смыло водой во время паводка», - рассказали в российском военном ведомстве.
Сама крыша находилась в 100 метрах от сооружения. Военнослужащие при помощи крана и грузового автомобиля доставили и установили крышу на прежнее место.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.
Военные оказывают помощь пострадавшему населению, проводят диагностические исследования, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов.
Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.