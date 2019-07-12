Военные помогают восстанавливать дороги в пострадавшем от паводка Тулуне

Более 30 единиц специальной и автомобильной техники железнодорожного батальона механизации Центрального военного округа (ЦВО) задействовано в восстановлении подъездных дорог к жилым домам, оказавшихся в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщили в Минобороны России.

«Более 50 рейсов в день выполняют самосвалы из карьера в район восстановления дорог. С использованием специальной техники проведены земляные работы, перевезено около трех тысяч кубических метров грунта. Кроме того, расчищено от завалов леса, кустарника, разрушенных домов и построек три гектара территории», - заявили в ведомстве.

Также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию около 50 социальных объектов и частных домов в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

«В населенных пунктах Евдокимово и Харантей Тулунского района специалисты РХБЗ дезинфицировали территории животноводческих и дворовых построек двух крестьянско-фермерских хозяйств», - добавили в Минобороны.

В Тулуне военнослужащие обработали шесть подворий, подвал многоквартирного дома, фельдшерско-акушерские пункты и тулунский туберкулезный диспансер. В Нижнеудинске расчеты дезинфицировали территории центральной районной больницы и 34 подворий.

С начала работы группировки по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации военнослужащие выдали более 1,3 тысяч тонн технической воды жителям Тулуна и обеспечили ее подачу на объекты социального назначения.