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На форуме «Армия-2019» представили новейшие разработки саперного снаряжения

Егор Левин
Константин Коковешников
22:59 01.07.2019
Отдельные экземпляры продукции компании STT Group хорошо зарекомендовали себя в Сирии.
© Видео: ТРК Звезда

В подмосковном парке «Патриот» состоялся форум «Армия-2019», на котором были представлены все главные новинки российского оборонно-промышленного комплекса. На полигоне Алабино развернулся главный театр сложных тактических военных сценариев. Шесть дней форума пронеслись как один миг.

Особый интерес посетителей «Армии» вызвал стенд компании STT Group. На нем представили все, что нужно саперу: среди передовых разработок передвижной комплекс «Возница», который может одновременно и обнаруживать, и блокировать самодельные взрывные устройства на расстоянии до 30 метров; и летательные аппараты, ведущие поиск с высоты птичьего полета. Не имеют аналогов и переносные средства обнаружения, например, малогабаритный миноискатель ИМП-3, прошедший проверку в реальных боевых условиях, или обновленная версия известного ранее «Коршуна». О нем «Звезде» рассказал генеральный директор АО «Группа защиты ЮТТА» Владимир Ткач.

«Эта версия прошла предварительные испытания на полигоне и показала в два раза большую дальность, чем штатные средства, которыми вооружены в настоящий момент саперы нашей армии», - рассказал он.

Также, по словам Ткача, отдельная продукция STT Group хорошо зарекомендовала себя в Сирии. Костяк предприятия составляют бывшие офицеры спецслужб и силовых ведомств, а также ведущие инженеры военных предприятий.

Почти пятьдесят государственных контрактов на общую сумму более триллиона рублей - результат форума только в части переоснащения российской армии. А еще были сделки с зарубежными заказчиками и традиционно высокий интерес зрителей.

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