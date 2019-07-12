Булгаков вручил 147-й автомобильной базе вымпел министра обороны

Сегодня 147-ая автомобильная база получила вымпел министра обороны - прославленная воинская часть отмечает 75-летний юбилей. Высокую награду военным водителям вручил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

Замминистра отметил заслуги подразделения, которое регулярно участвует в парадах на Красной площади и различных всеармейских и международных соревнованиях.

Дмитрий Булгаков также напомнил, что в этом году Минобороны России закончило строительство специального полигона в Нахабине. Объект резко расширил возможности по подготовке военных водителей и совершенствованию их навыков.

Число курсантов, прошедших через учебный центр, за последние годы превысило шесть тысяч человек.