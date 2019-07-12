В Махачкале появится многофункциональный военный порт
Работы по возведению гавани для стоянки кораблей и перевалки грузов подходят к завершению.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Махачкале завершается строительство гавани для стоянки кораблей и перевалки грузов. В настоящее время рабочие углубляют акваторию, работы обещают закончить к концу года.
После этого на объекте начнется озеленение и благоустройство и в Махачкале появится большой многофункциональный военный порт.
Проводимые в порту Махачкалы работы позволили перевезти в город ряд кораблей. В основном это быстроходные катера, десантные и малые ракетные корабли.
Крупнейшую стройку на юге России проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он осмотрел объекты, отметив, что проект предполагает еще и строительство жилья для военнослужащих.
В начале 2019 году тут было заложено четыре дома на 500 с лишним квартир.