В Махачкале появится многофункциональный военный порт

В Махачкале завершается строительство гавани для стоянки кораблей и перевалки грузов. В настоящее время рабочие углубляют акваторию, работы обещают закончить к концу года.

После этого на объекте начнется озеленение и благоустройство и в Махачкале появится большой многофункциональный военный порт.

Проводимые в порту Махачкалы работы позволили перевезти в город ряд кораблей. В основном это быстроходные катера, десантные и малые ракетные корабли.

Крупнейшую стройку на юге России проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он осмотрел объекты, отметив, что проект предполагает еще и строительство жилья для военнослужащих.

В начале 2019 году тут было заложено четыре дома на 500 с лишним квартир.