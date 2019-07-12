100 километров вокруг Эльбруса: кадры марша военнослужащих

В Кабардино-Балкарской Республике горные подразделения ВС РФ завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса. Это стало завершением второго этапа всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2019», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Участники смогли пройти шесть перевалов. Во время марша они выполнили 6 из 14 специальных заданий конкурса.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута. Все вернулись в базовый лагерь без травм», - заявил Иван Душарин, судья конкурса тренер ЦСКА по горной подготовке.

© Минобороны

Участники спустились с ледового склона протяженностью до 100 метров со средним углом подъема 60 градусов. При этом они использовали спусковое устройство с самостраховкой схватывающим узлом.

© Минобороны

После завершения всех специальных заданий команды спустились на Поляну Азау. Именно оттуда они начали свой маршрут 6 июля. Таким образом участники «замкнули» 100-километровое «Эльбрусское кольцо-2019».