Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию

В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля российской сторону осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции, добавили в военном ведомстве.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, констатировали в Министерстве обороны.