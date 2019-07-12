Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию
В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля российской сторону осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции, добавили в военном ведомстве.
Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, констатировали в Министерстве обороны.