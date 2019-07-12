Расчеты «Искандеров» Балтфлота уничтожили «противника» под Калининградом

В рамках плановых мероприятий подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области в ракетном соединении провели тренировку по боевой готовности.

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

Произведя электронные пуски, военнослужащие отработали действия при смене позиционного района для выхода из-под возможного ответного удара.

На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отработались вопросы скрытого управления подразделениями. Также боевые расчеты ракетчиков действовали в ситуации условного радиационного и химического заражения местности и отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учебных мероприятиях были привлечены более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.