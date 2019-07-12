ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ
Разведку за этот период в непосредственной близости от российской территории вели 18 летательных аппарата.
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press
В Министерстве обороны России рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ нашей страны за прошедшую неделю.
Так, по данным ведомства, разведку в непосредственной близости от российской территории вели 18 летательных аппарата. Для их перехвата истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались три раза за неделю.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.