ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват разведчиков у границ РФ

В Министерстве обороны России рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ нашей страны за прошедшую неделю.

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Так, по данным ведомства, разведку в непосредственной близости от российской территории вели 18 летательных аппарата. Для их перехвата истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались три раза за неделю.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.