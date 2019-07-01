Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze. Как сообщают в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, проводится это с целью недопущения потенциальных нештатных ситуаций.

Силами Черноморского флота выполняется целый комплекс мероприятий, позволяющих держать под контролем действия участников учений, которые проходят на северо-западе Черного моря.

В Sea Breeze задействованы корабли и самолеты США, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии и ряда других стран.

Напомним, международные учения стартовали в понедельник, 1 июля. Они пройдут на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря. Одним из первых участников Sea Breeze, вошедших в акваторию Черного моря, стал американский эсминец Carney, оказавшийся в ней уже в пятый раз.

Маневры пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. В них примут участие 19 стран. Всего задействуют 32 судна и 24 самолета.