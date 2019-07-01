«Открытая вода»: лучшие понтонеры ВС РФ соревнуются на полигоне во Владимирской области

Во Владимирской области проходят соревнования лучших понтонных подразделений Вооруженных сил РФ. Это те, чья задача - соединять берега.

Сегодня они демонстрируют свою ловкость и сноровку в конкурсе «Открытая вода». Его главная цель - быстро переправить танковый батальон через Оку, ширина реки - полкилометра. Поэтому учения на полигоне Вантовый - тренировка не только для понтонеров, но и для танкистов.

Соревнуются полторы тысячи человек - представители всех военных округов и флотов - от Калининграда до Владивостока.

Завтра состоятся полуфиналы, в ходе которых определятся лучшие из лучших.