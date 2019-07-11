Военные начали доставлять гумпомощь в районы ЧС под Иркутском
Военные приступили к доставке гуманитарного груза в районы ЧС Иркутской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к доставке гуманитарных грузов в районы, попавшие в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области.
«В обеспечении доставки грузов задействована военная большегрузная автомобильная техника. Первый пункт доставки - город Нижнеудинск», - заявили в российском оборонном ведомстве.
Около 3-х тонн груза, состоящего из продуктов питания, воды, предметов личной гигиены, были доставлены к месту сбора для дальнейшей раздачи пострадавшим от затопления.