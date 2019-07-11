Военные помогают разбирать завалы в пострадавшем от паводка Тулуне

Продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. С начала работ военнослужащие разобрали три аварийных дома и семь, принесенных паводком. Всего подлежит разбору 46 таких домов.

«Личный состав очистил территорию более 25 га, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 га. На полигон твердых бытовых отходов вывезено почти семь тысяч кубометров мусора, выполнено около трехсот машинорейсов», - отметили в ведомстве.

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