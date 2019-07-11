Военные помогают разбирать завалы в пострадавшем от паводка Тулуне
Личный состав очистил территорию более 25 гектаров, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 гектара, заявили в Минобороны.
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили от мусора свыше 25 га территории в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, сообщили в Минобороны России.
К работам по разбору завалов и вывозу мусора привлечен батальон мотострелковой бригады ЦВО, ранее переброшенный в зону подтопления из Алтайского края.
«Личный состав очистил территорию более 25 га, общая площадь, подлежащая очистке, составляет 31,5 га. На полигон твердых бытовых отходов вывезено почти семь тысяч кубометров мусора, выполнено около трехсот машинорейсов», - отметили в ведомстве.
Продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. С начала работ военнослужащие разобрали три аварийных дома и семь, принесенных паводком. Всего подлежит разбору 46 таких домов.