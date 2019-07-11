Военные обустраивают пути для подъезда к жилым домам в Тулуне

«Для отсыпки путей используется порода, которая доставляется военными грузовиками с ближайшего карьера в пяти километрах от Тулуна. В общей сложности, планируется восстановить более шести километров путей», - добавили в Минобороны.

«Колонна механизированного батальона бригады из почти 60 единиц специальной техники накануне прибыла из Абакана в зону чрезвычайной ситуации, преодолев более тысячи километров. В составе подразделения экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения», - заявили в ведомстве.

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