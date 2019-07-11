Военные обустраивают пути для подъезда к жилым домам в Тулуне
Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) приступили к обустройству подъездных путей к жилым домам в иркутском Тулуне, оказавшимся в зоне паводка, сообщили в Минобороны России.
«Колонна механизированного батальона бригады из почти 60 единиц специальной техники накануне прибыла из Абакана в зону чрезвычайной ситуации, преодолев более тысячи километров. В составе подразделения экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения», - заявили в ведомстве.
Военнослужащие приступили к обустройству подъездных путей к завалам и жилым домам, оказавшимся в зоне паводка.
«Для отсыпки путей используется порода, которая доставляется военными грузовиками с ближайшего карьера в пяти километрах от Тулуна. В общей сложности, планируется восстановить более шести километров путей», - добавили в Минобороны.
Личный состав батальона также обеспечит восстановление и наращивание берегового защитного вала.