Подземный лабиринт и колючая проволока: как прошел четвертый день военно-спортивной игры «Победа»

Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» приступили к новым испытаниям. Четвертый день соревнований проверил ребят на прочность и силу командного духа.

Пройти хитросплетения подземного лабиринта и проползти под колючей проволокой предстояло в рамках конкурса «Военизированная эстафета»: полоса препятствий на стадионе Таманской дивизии в Алабино протянулась на 400 метров. А рамках задания «Рембат» участники должны были переместить шины от автомобиля «Урал» на расстояние 20 метров.

На всю дистанцию отводилось полторы минуты, за каждые дополнительные 10 секунд начислялись штрафные баллы.

А затем команды вышли на «Огневой рубеж» в стрелковом центре парка «Патриот». Соревнование состояло из трех рубежей - «Разборка и сборка автомата Калашникова», «Снаряжение магазина патронами» и «Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя».

Завтра участников ждет финальный и не менее сложный этап - «Дорога победителей», где они проявят выносливость, силу, знания медицины и многое другое. Имя победителя станет известно уже 13 июля.