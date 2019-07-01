«Солнцепек» испепелил колонны «военной техники» противника: в Приамурье испытали тяжелую огнеметную систему залпового огня

В Восточном военном круге испытали «Солнцепек» - так называется тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72.

Экипажи «Солнцепеков» подняли по тревоге. Затем военнослужащие совершили марш-бросок на один из полигонов Приамурья. Там отрабатывали задачи по инженерному оборудованию позиций и маскировке машин, совершенствовали навыки по заряжанию боекомплекта и разведке целей. Кульминацией маневров стали стрельбы.

Пусками неуправляемых реактивных снарядов уничтожены мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники условного противника на удалении от двух с половиной до пяти километров.

Военные эксперты отмечают, что после поступления на вооружение «Солнцепеков» огневые возможности подразделений РХБ-защиты возросли в 2,5 раза.