Военные медики провели вакцинацию в труднодоступных населенных пунктах под Иркутском

Медицинские специалисты провакцинировали более 100 человека, из них 8 детей. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медицинско-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прийти самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт.

«По обращению министерства здравоохранения Иркутской области мобильная врачебно-сестринская бригада Минобороны России на двух автомобилях выехала для проведения вакцинации в населенные пункты, которые находились в зоне потопления», - сообщили в Минобороны.

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