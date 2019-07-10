Военные медики провели вакцинацию в труднодоступных населенных пунктах под Иркутском
Медицинские специалисты провакцинировали более 100 человека, из них 8 детей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие медицинской службы Центрального военного округа провели подворовой обход и вакцинацию гражданского населения в населенных пунктах Багатуй и Красный Октябрь Тулунского района.
«По обращению министерства здравоохранения Иркутской области мобильная врачебно-сестринская бригада Минобороны России на двух автомобилях выехала для проведения вакцинации в населенные пункты, которые находились в зоне потопления», - сообщили в Минобороны.
Медицинские специалисты провакцинировали более 100 человека, из них 8 детей. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медицинско-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прийти самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт.