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Военная колонна со спецтехникой прибыла в зону ЧС в Иркутской области

Наталья Вальханская
05:02 10.07.2019
Военная колонна с тяжелой специальной техникой из Абакана прибыла в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В ночь с 9 на 10 июля военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - город Тулун.

В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны и техника обеспечения.

«Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш на более чем тысячу километров. Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский состав и военнослужащие обеспечения будут провакцинированы», - подчеркнули в Минобороны РФ.

После этого подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные оказывают помощь пострадавшему населению, проводят диагностические исследования, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию.

Также более 50 сотрудников военной полиции ЦВО задействованы в охране подтопленных муниципальных объектов. Военнослужащие из военных комендатур Абакана, Иркутской области, Красноярского и Алтайского краев ежедневно выставляют до десяти патрульных групп, обеспечивая охрану зданий и сооружений, поддерживают правопорядок в местах выдачи пострадавшим и эвакуированным людям продуктов питания и питьевой воды, а также оказывают помощь жителям.

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