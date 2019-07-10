«Открытая вода»: яркие кадры финала всеармейского этапа АрМИ-2019

На полигоне Вантовый Владимирской области определился победитель всеармейского этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр.

В финале соревнования состязались три команды. В результате напряженной борьбы победу одержала команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа, затратив 45 минут 29 секунд на выполнение всех конкурсных заданий, второе место заняла команда 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа с общим временем 51 минут 16 секунд, третье место досталось представителям 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (56 минут 11 секунд).

Ключевая задача конкурсантов заключалась в оперативной переправе мотострелкового подразделения с боевой техникой через реку Оку шириной полкилометра.

«Конкурс включал в себя ряд последовательных этапов: инженерная разведка водной преграды на наличие инженерных заграждений (мин) противника; преодоление противотанкового рва на пути колонны; далее - преодоление водной преграды на скорость с доставкой боевой техники. В завершение, понтонеры осуществили сборку ротного парома для переправы танков на противоположный берег», - рассказали в Минобороны РФ.

Команды в ходе конкурса применили такие образцы военно-инженерной техники, как лодка СНЛ-8, путепрокладчик БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, паромно-мостовые машины ПММ-2 и новейший понтонный парк ПП-2005М.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что Всеармейский этап конкурса «Открытая вода» прошел на хорошем организационном уровне. Команды продемонстрировали высокий профессионализм, в том числе отличное владение вверенной боевой техникой.