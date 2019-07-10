Учебный корабль «Перекоп» завершил заход в Балтийск и продолжил поход

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил заход в главную базу Балтийского флота и продолжил дальний штурманский поход.

Во время стоянки в Балтийске на корабль для прохождения морской практики прибыли 110 курсантов Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова, кроме того были пополнены запасы воды, топлива и продовольствия, сообщили в Минобороны РФ.

«Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Всего на борту "Перекопа" находится более двухсот курсантов, а так же преподаватели военных ВУЗов. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им.Кузнецова г. Калининград контр-адмирал Вячеслав Сытник», - добавили в ведомстве.

В ходе морского похода кораблю предстоит пройти более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути. В это время курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. После завершения обучения будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

«Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. "Перекоп" имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей», - отметили в Минобороны.

Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В прошлом году стажировку на его борту прошли свыше тысячи человек.