Российские военные раздали гумпомощь в сирийском Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в районе Карим-Джазмати восточной части населенного пункта Алеппо», - сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2160 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3476,6 тонн.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Всего на сегодняшний день с территории иностранных государств в Сирию с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 404 019 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. В настоящее время восстановлено 31 984 жилых дома, 874 образовательных и 178 медицинских учреждений. Отремонтировано 1 069 км автомобильных дорог», - добавили в ЦПВС.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джурин провинции Латакия и города Алеппо одноименной провинции. В результате обстрела населенного пункта Джурин реактивными снарядами кустарного производства погибли три мирных жителя.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.