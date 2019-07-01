Миллион посетителей и сотни предприятий: главные цифры прошедшей «Армии-2019»
Международный военно-технический форум завершился накануне, 30 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Более одного миллиона человек посетило мероприятия в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом свидетельствуют данные инфографики, распространенной российским военным ведомством.
Кроме того, в ней сообщается, что в форуме приняли участие представители 120 государств, многие из которых представили свои разработки.
«В работе форума приняло участие 120 иностранных государств, в том числе, 101 иностранное предприятие», - говорится в инфографике.
Также более 27 тысяч экспонатов было представлено на мероприятиях форума.
Пятый Международно-технический форум «Армия-2019 завершился накануне в подмосковном парке «Патриот».