В парке «Патриот» стартовал финал игры «Победа»

В парке «Патриот» в Одинцово стартовал финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Юнармейцы, кадеты и члены патриотических клубов уже сдали экзамен на знание истории Отечества, а также представили свои регионы в рамках конкурса «Визитная карточка». Они показали свой творческий подход. Члены жюри увидели и вполне привычные презентации, и костюмированные представления с национальным колоритом.

На торжественной церемонии открытия перед командами выступили военнослужащие ВДВ, которые продемонстрировали боевые приемы и навыки владения оружием. Парашютисты закончили официальную часть, совершив прыжки с флагами РФ, Минобороны и «Юнармии».

Игра «Победа» проводится уже 20 лет и продолжает традиции «Зарницы». В финале участвуют 78 команд со всей страны. Победителя выберут уже 14 июля.