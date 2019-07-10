Через отвесные скалы и реки: впечатляющие кадры конкурса «Эльбрусское кольцо»

Участники конкурса АрМИ «Эльбрусское кольцо» высадились с вертолетов и начали горный марш-бросок.

Сегодня, 10 июля, проходит седьмой день Всеармейского этапа турнира. Бойцы должны преодолеть сложные участки, включая отвесные скалы и провалы, а также перейти реку, используя веревочный мост.

Трасса «Эльбрусского кольца» проходит на высоте более трех километров над уровнем моря. За победу борются команды всех военных округов, Северного флота, а также ВДВ и Росгвардии.

Пятнадцатого июля станет известно, кто будет представлять Россию на международном этапе конкурса АрМИ-2019.