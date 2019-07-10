Герасимов встретится в Баку с главнокомандующим силами НАТО в Европе
Также запланированы переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.
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Начальник Генштаба ВС России, замминистра обороны РФ Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщили в российском военном ведомстве.
В столице Азербайджана он встретится с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.
Также запланированы переговоры главы Генштаба РФ с военно-политическим руководством республики.
В мае генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс был назначен верховным главкомом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сменив на этом посту Кертиса Скапарротти.