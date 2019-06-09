Мину времен ВОВ нашли рядом с волгоградским яхт-клубом

На острове Сарпинский в Волгограде с яхт-клубом отдыхающие обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Опасная находка была обнаружена отдыхающими рядом с яхт-клубом на острове Сарпинский в Волгограде», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место находки вскоре прибыли саперы ЮВО, которые классифицировали ее как 82-миллиметровую минометную мину.

Отмечается, что боеприпас был в опасном для транспортировки состоянии. Военнослужащие перенесли его на безопасное расстояние и подорвали накладным зарядом.