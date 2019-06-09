Панков дал старт «Курсантскому броску-2019»

Статс-секретарь–замминистра обороны России генерал армии Николай Панков дал старт первому отборочному этапу военно-спортивных состязаний «Курсантский бросок-2019». Церемония состоялась на полигоне Рощинский в Самарской области.

«Сегодня в строю стоят самые подготовленные курсанты и студенты вузов. Уверен что борьба будет бескомпромиссной»,- сказал Панков.

Открыли трассу протяженностью более 10 километров с 32 самыми разнообразными препятствиями девять команд из четырех военных вузов, а также пять команд студентов ВУЦ.

Всего этим летом свыше тысячи курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд пройдут полосу препятствий данного конкурса. Следующий отборочный этап пройдет 22 июня на полигоне Чебаркульский под Челябинском, а также на полигоне Песочненский в Ленинградской области.

По итогам проведения отборочных этапов будут определены команды, которые 10 августа пройдут финальную трассу «Курсантского броска» на полигоне Алабино. В финале встретятся не менее 30 команд.

Ранее Панков вручил биатлонисту Цветкову государственную награду.