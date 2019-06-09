Снайперская стрельба БТР-82А: кадры «Морского десанта» на Балтийском побережье

Конкурс «Морской десант» собрал не только подразделения морской пехоты. На фоне «черных беретов» выделялись «голубые береты» - курсанты Рязанского училища. Победителя в этом конкурсе еще только предстоит определить.

Всю последнюю неделю на полигоне Хмелевка жарко в прямом и переносном смысле - в тени +30 градусов по Цельсию, вот только эта самая тень здесь - в дефиците. Под палящим солнцем - при полной выкладке, в касках, бронежилетах, с оружием.

Зачет времени - по последнему на каждом рубеже, поэтому у участников конкурса первоочередная задача - не отставать и не растягиваться. Александр Толпышев, командир взвода морской пехоты Северного флота, свою команду для участия в конкурсе подбирал лично.

«Каждого подбирал индивидуально: кто-то развит на ловкость, кто-то развит больше на выносливость. Главное правильно расставить личный состав», - сказал он.

У всех команд было время потренироваться, изучить трассы, продумать тактические решения. Но хозяева полигона, балтийцы, уверены - у них больше шансов на победу.

Стрельба по принципу биатлона: промахнешься - заработаешь штрафные очки для всей команды.

Лучшие из лучших, представители подразделений морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии, курсанты Дальневосточного общевойскового и Рязанского воздушно-десантного - не просто единомышленники, братья по оружию. Десантники говорят, что морская пехота - сестрица ВДВ.

Тропа выживания, полоса препятствий, эстафета. Три этапа, три дистанции, десятки сложнейших испытаний.

Проверка на прочность для техники и для всего экипажа. Новые БТР-82А на воде себя чувствуют так же свободно, как на бездорожье. Змейки, рвы и косогоры на максимальной скорости.

До мишеней около километра. Инсаф Куватов - один из самых метких наводчиков команды Тихоокеанского флота. По контракту служит всего два года, но уже успел доказать свое право оказаться в команде.

«Отблескивало с прицела, отблескивало все, не было видно мишени, она еще плавала и поэтому было сложно попасть.. Но я попал, все отлично!», - говорит Инсаф Куватов, наводчик-оператор БТР-82А.

Уже в августе этапов здесь же, на Балтике, победители померятся силами с командами морпехов и десантников зарубежных стран. Представлять Россию на международном этапе конкурса АрМИ-2019, пожалуй, главная награда.

Конкурс продлится до 10 июня. Его победители представят Россию на международном конкурсе АрМИ-2019 среди морских пехотинцев, который пройдет здесь же с 3 по 17 августа.