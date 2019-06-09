Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Снайперская стрельба БТР-82А: кадры «Морского десанта» на Балтийском побережье

Максим Румянцев
05:50 09.06.2019
Для экипажей бронетранспортеров испытания комплексные - прохождение «змейки», рвов и косогоров на максимальной скорости.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Конкурс «Морской десант» собрал не только подразделения морской пехоты. На фоне «черных беретов» выделялись «голубые береты» - курсанты Рязанского училища. Победителя в этом конкурсе еще только предстоит определить. 

Всю последнюю неделю на полигоне Хмелевка жарко в прямом и переносном смысле - в тени +30 градусов по Цельсию, вот только эта самая тень здесь - в дефиците. Под палящим солнцем - при полной выкладке, в касках, бронежилетах,  с оружием.

Зачет времени - по последнему на каждом рубеже, поэтому у участников конкурса первоочередная задача - не отставать и не растягиваться. Александр Толпышев, командир взвода морской пехоты Северного флота, свою команду для участия в конкурсе подбирал лично.

«Каждого подбирал индивидуально: кто-то развит на ловкость, кто-то развит больше на выносливость. Главное правильно расставить личный состав», - сказал он.

У всех команд было время потренироваться, изучить трассы, продумать тактические решения. Но хозяева полигона, балтийцы, уверены - у них больше шансов на победу.

Стрельба по принципу биатлона: промахнешься - заработаешь штрафные очки для всей команды. 

Лучшие из лучших, представители подразделений морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии, курсанты Дальневосточного общевойскового и Рязанского воздушно-десантного - не просто единомышленники, братья по оружию. Десантники говорят, что морская пехота - сестрица ВДВ.

Тропа выживания, полоса препятствий, эстафета. Три этапа, три дистанции, десятки сложнейших испытаний.

Проверка на прочность  для техники  и для всего экипажа. Новые БТР-82А на воде себя чувствуют  так же свободно, как на бездорожье. Змейки, рвы и косогоры на максимальной скорости.

До мишеней около километра. Инсаф Куватов - один из самых метких наводчиков команды Тихоокеанского флота. По контракту служит всего два года, но уже успел доказать свое право оказаться в команде.

«Отблескивало с прицела, отблескивало все, не было видно мишени, она еще плавала и поэтому было сложно попасть.. Но я попал, все отлично!», - говорит Инсаф Куватов, наводчик-оператор БТР-82А.

Уже в августе этапов здесь же, на Балтике, победители померятся силами с командами морпехов и десантников  зарубежных стран. Представлять Россию на международном этапе конкурса АрМИ-2019, пожалуй, главная награда.

Конкурс продлится до 10 июня. Его победители представят Россию на международном конкурсе АрМИ-2019 среди морских пехотинцев, который пройдет здесь же с 3 по 17 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата09.06.2019, 05:50
Снайперская стрельба БТР-82А: кадры «Морского десанта» на Балтийском побережье
Дата08.06.2019, 20:55
Сборная РФ по футболу победила Сан-Марино со счетом 9:0 и установила исторический рекорд
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.06.2019, 15:15
Фрегат-невидимка нового поколения «Адмирал Эссен» вышел в открытое море
Дата08.06.2019, 11:13
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:54 В стране и мире
Погибли все: в Нигерии 18 человек сгорели в автобусе после ДТП
03:07 В стране и мире
На аэродроме в США замечен секретный самолет-пуля
02:50 В стране и мире
Видео
В Армении полыхает древнейший монастырь Ахпат: видео
01:35 В стране и мире
Видео
В Мытищах полыхает жилой дом: видео
00:55 В стране и мире
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я разведена»: Собчак подвела итог жизни с Виторганом
Видео
«Котелок», не вари: в Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Видео
Бузова привела на музыкальную премию верблюдов
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Видео
Ты не пройдешь: миллиардер Прохоров встал на фейсконтроль на закрытой вечеринке на ПМЭФ-2019
Видео
Немая угроза: полицейские в США перепутали грабителя с ланью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.