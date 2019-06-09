Уничтожение аэродрома «противника»: самые зрелищные кадры «Авиадартса» в Крыму

Победителем всероссийского конкурса «Авиадартс» стала 4-я армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, входящая в состав Южного военного округа. Летчики этой армии получили право представлять вооруженные силы на международном конкурсе пилотов, который пройдет в августе на полигоне в Рязани.

Кубок победителям вручил Андрей Юдин, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами. Он отметил, что в этой армии Южного военного округа целенаправленно готовят воздушных бойцов, которые побеждают и успешно воюют там, где прикажет Родина.

«Аллигаторы» и «Ночные охотники», вертолеты Ми-24 и Ми-8 ждут команды на взлет. Внимание и сосредоточенность - максимальные. Экипажи вот-вот уйдут на боевое применение.

«Как обычно, волнительно, себя успокаиваем, торопиться нельзя. Нас отделяют немного баллов от наших конкурентов, в этом и есть интерес, люди молодые, азартные, всем хочется показать что-то, добиться чего-то, победить, потому что это российский этап. Мы из Южного военного округа, на своей земле», - сказал командир вертолетного звена, участник конкурса.

До полигона Чауда, где расставлены мишени, порядка 50 километров. Чтобы увидеть работу летчиков в непосредственной близости, мы вылетаем раньше экипажей.

«Авиадартс» проходит в красивейших местах: с двухсотметровой высоты открываются удивительные виды на бирюзовое море и крутые зелено-рыжие склоны.

Экипажи борются за победу, которая дает право участвовать в международном этапе конкурса Армейских игр. Например, экипаж капитана Антона Матвеева прибыл в Крым с Дальнего Востока. На всероссийский конкурс летчики попали впервые. В этому году они стали лучшими в Восточном военном округе.

«Я хочу получить опыт, до этого не участвовал в российском этапе. Очередная дальняя командировка, полетать в другом месте... Это же всегда элемент романтики. Если его упустить, то что вообще останется?» - говорит Антон Матвеев, старший летчик вертолетного звена.

Экипажи уничтожают наземные цели 12 типов: тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные. На полигоне установлено более 70 мишеней, контроль за поражением ведется с использованием средств объективного контроля.

Помимо боевого применения, экипажи соревнуются в технике пилотирования, преодолении ПВО, ведут визуальную разведку и проводят полеты по маршруту.

Уже в августе герои-победители всероссийского этапа сразятся с иностранными экипажами на полигоне Дубровичи под Рязанью.