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Российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии

Роман Захаров
22:42 09.06.2019
За минувшие сутки боевики несколько раз обстреливали некоторые сирийские населенные пункты.
Российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии
© Фото: Минобороны РФ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор и лагере беженцев «Джиндерия» провинции Латакия. Нуждающимся жителям передано 1 тыс. продовольственных наборов», - сказал генерал-майор в ходе брифинга.

По словам Купчишина, всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2135 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3420,75 тонны.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», - отметил руководитель ЦПВС.

Виктор Купчишин добавил, что за минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-асад (дважды), Сафсафа, Касталь-Эль-Бордж, Кинсибба, Нахшебба, Акч-Баэр, Сандран, Бариша и Эль-Харуф провинции Латакия, а также северо-западной окраины города Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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