Развитие военного сотрудничества: итоги встречи глав Минобороны стран СНГ в Анапе

В Анапе на неделе собрались министры обороны стран СНГ. Место встречи - техноград «Эра» - выбрано неслучайно, так как это один из главных центров новейших военных разработок России. Именно там сейчас создаются технологии будущего, которые надолго обеспечат первенство РФ на земле, на воде и даже в космосе.

Бассейн под открытым небом, ледовый дворец, собственный пляж. Про этот отель можно было бы сказать: расположен на первой линии. Если бы не одно но. Это не отель, а военный технополис. Инновационная часть - здесь ведут разработку в области прорывных технологий. Здесь все по-новому.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал своим коллегам из стран СНГ вместо казарм и кубриков двухместные номера для военнослужащих. А рядовые здесь сплошь молодые ученые и конструкторы в белых халатах. В этой лаборатории разрабатывают оружие будущего.

Переносная оружейная платформа - это разработка концерна «Калашников». Сюда можно установить пулемет или гранатомет, система обладает мощной оптикой, все изображение передается на этот пульт управления, сейчас операторы научной роты в технополисе «Эра» учат эту систему работать в автономном режиме.

Денису Данилину 24 года, он окончил Тульский университет по специальности «Безопасность автоматизированных систем». Служить после вуза хотел именно в научной роте. Прошел отбор, здесь большой конкурс, и оказался в числе первых новобранцев военного технополиса.

«Я не знал, что такое инновационный технополис, но мне сказали, что будет еще лучше и будет возможность, чтобы провести время не зря и заниматься наукой», - рассказал «Звезде» Денис Данилин.

Денис теперь в роли воспитателя. Его подопечная - не живой организм, а нейронная сеть. Это математическая модель, которая сможет заменить солдата на поле боя. И находить цели там, где человеческий глаз просто бессилен. Чтобы обучить нейросеть опознавать танки и бронетехнику противника, ей необходимо показать тысячи фотографий этих объектов, а их не так просто получить в свободном доступе, используются секретные базы данных.

Благодаря 3D-биопринтеру, на котором печатают модели человеческих органов и кости скелета, в одной из лабораторий был создан уникальный материал - аналог человеческой кожи. Которую можно будет пересаживать пострадавшим от пожаров. Медицина робототехника, IT, нанотехнологии, исследования, которые можно применить в армии и не только.

Двигатель на сжиженном природном газе Алексей Шорохов начал разрабатывать еще до призыва. В технополисе значительно продвинулся в исследованиях.

«Эффективность данной технологии заключается в экономии топлива, экономии средств, а также в получении двигателя с более высоким КПД, чем на традиционном нефтяном топливе», - говорит оператор научной роты Алексей Шорохов.

В лаборатории беспилотных летательных аппаратов используют и уникальное расположение технополиса. Соленый воздух, морской бриз и золотые пляжи - идеально для испытаний системы автоматической посадки дронов.

Главы оборонных ведомств на этой неделе провели в технополисе переговоры. Министры из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сергей Шойгу - председатель совета. На повестке более 20 вопросов. И этот диалог особенно важен перед угрозой новых, глобальных вызовов.

«Совет министров обороны последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабе. США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру. НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно усиливает военную активность, угрожает применением силы», - заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Уметь защитить себя нужно от любых угроз. Общая обязанность государств участников СНГ - это борьба с терроризмом. Итогом переговоров стало подписание концептуальной основы военного сотрудничества до 2025 года.

Министры обсудили ключевые для общей безопасности учения объединенной системы ПВО. Применение беспилотной авиации и противодействие дронам. А также развитие единой геоинформационной системы военного назначения.

Высокие технологии - как раз то, чего на берегу Черного моря теперь в изобилии. Некоторые разработки участники переговоров увидели своими глазами. Министрам обороны показали умные часы, с их помощью можно отдать приказ целому подразделению или передать сигнал тревоги.

Медицинская лаборатория. Рядовой Александр Староверов - выпускник столичного первого меда - осваивает виртуальную телемедицину. 3D-проекция позволяет заглянуть прямо в голову пациента, который прошел МРТ-исследование.

«В области передней соединительной артерии сосудистой системы головного мозга есть аневризма. Она имеет довольно большой размер, и данный человек нуждается в оперативном лечении. Эта модель создана для того, чтобы провести предоперационную подготовку с наименьшим травматизмом», - рассказывает оператор научной роты Александр Староверов.

Десятки лабораторий. В них вместе с операторами научных рот работают специалисты крупных концернов и представители стартапов, которым еще только предстоит заявить о себе. И сделать завтрашний день ближе для всех нас. На память о посещении технополиса на берегу Черного моря министры обороны стран Содружества оставили свои пожелания тем, без кого новую эру высоких технологий в российской армии уже невозможно представить.