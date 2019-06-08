Первую церемонию развода почетного караула проведут в Петропавловской крепости

В сердце Санкт-Петербурга, в Петропавловской крепости, сегодня состоится первая в этом году церемония развода почетного караула. Об этом сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга.

«Церемония будет проходить каждую субботу до начала ноября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественный ритуал в современной России проводится ежегодно с 2008 года. В нем принимают участие военнослужащие 165-й отдельной стрелковой роты почетного караула.

Церемониал смены караула был разработан в царствование императора Павла I в конце XVIII века и просуществовал до начала XX века. Тогда ритуал смены караула совершался на площади перед Петропавловским собором.

Современная церемония развода караула в Петропавловской крепости, разработанная Военной комендатурой Санкт-Петербурга, носит символический характер.

Самые яркие моменты церемонии - плац-парад, вынос флага России и флага Петербурга и, наконец, традиционный полуденный выстрел из бастиона крепости.