Стрельба из пистолета в ОЗК: лучшие кадры учений «Воздушные рубежи - 2019»

В Астраханской области завершились учения расчетов радиотехнических войск «Воздушные рубежи - 2019». Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В нем приняли участие команды Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, военных округов. Всего более 200 человек и около 20 единиц техники РТВ - радиолокационные станции "Небо-М", "Подлет", "Каста 2-2" и мобильный комплекса средств автоматизации "Фундамент-М"», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение недели конкурсанты соревновались в свертывании и развертывании РЛС и их управлении, а также отработали уничтожение условной группы боевиков и преодолении зараженных участков местности на время.

Так, на кадрах видно, как военнослужащие отразили атаку «боевиков» в условиях химического заражения местности. Стрельба при этом ими велась при помощи штатного стрелкового вооружения - пистолета Макарова и автомата Калашникова - при этом были облачены в общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

Финальный всеармейский этап конкурса прошел с 30 мая по 7 июня на полигоне Ашулук под руководством начальника радиотехнических войск ВКС генерал-майора Андрея Кобана.